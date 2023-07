20-Jährige nimmt Autofahrer bei Wittislingen die Vorfahrt

Es kommt zum Zusammenstoß der Autos. Verletzt wurde niemand.

Einen Gesamtschaden von rund 3.000 Euro verursachte eine 20-jährige Autofahrerin am Dienstagvormittag auf der Kreisstraße DLG 4 zwischen Wittislingen und Lauingen. Die Autofahrerin war aus Richtung Schabringen kommend auf der Kreuzstraße unterwegs und wollte in die übergeordnete Kreisstraße nach links in Richtung Lauingen einbiegen.

Sie nahm einem aus Richtung Zöschlingsweiler kommenden 22-jährigen Autofahrer die Vorfahrt, worauf es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Verletzt wurde keiner der Unfallbeteiligten. (AZ)