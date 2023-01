Junge Männer geraten in Streit - und der endet für einen im Dillinger Krankenhaus

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einer Auseinandersetzung in Lauingen.

Aus bislang unbekannten Gründen kam es am Sonntag gegen 5.30 Uhr zwischen einem 26-jährigen Höchstädter und drei weiteren Männern in der Kalinnastraße in Lauingen zuerst zu einem verbalen Streit und anschließend zu einer handfesten Auseinandersetzung.

Im Alter zwischen 17 und 26 Jahren

Dabei wurde der 26-Jährige leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die zunächst geflüchteten Kontrahenten im Alter von 17 und 19 Jahren konnten durch eine Streifenbesatzung schließlich in Bahnhofsnähe gestellt werden. Derzeit werden weitere Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die Beteiligten geführt. (AZ)