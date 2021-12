Wittislingen/Lauingen

16:02 Uhr

Stromausfall in Lauingen und Wittislingen: Warum viele Haushalte am Dienstag keinen Strom hatten

In Teilen von Wittislingen, Ziertheim, Mödingen und Lauingen war am Dienstagabend der Strom weg. Der Stromausfall dauerte mehrere Stunden an.

Plus Am Dienstagabend geht in vielen Haushalten in Wittislingen, Mödingen, Ziertheim und Lauingen das Licht aus. Was der Netzbetreiber zu dem Vorfall sagt.

Von Jonathan Mayer

In einem Moment läuft noch der Fernseher – und zack!, ist der Strom weg und die Lichter gehen aus. So erging es am Dienstagabend zahlreichen Menschen im Egautal und in zwei Ortsteilen von Lauingen. Kurz nach 19 Uhr mussten sie mehrere Stunden ohne Strom auskommen. Was war der Grund?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen