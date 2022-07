21-Jähriger aus dem Bachtal stirbt bei schlimmen Unfall bei Wittislingen

Handy am Ohr ist ja gar nicht so schlimm. Dabei kann man noch halbwegs auf den Verkehr achten. SMS tippen ist die tödliche Alternative wobei die Bedienung der fahrzeugeigenen Entertainment- und Navigationssysteme da mühelos mithalten können, die Aufmerksamkeit abzuziehen. Es ist mir völlig unbegreiflich, dass das Telefonieren (ohne Freisprechanlage) so massiv unter Bußgeld gestellt wird (selbst wenn man gar nicht fährt, sondern irgendwo an der Ampel steht), die Bedienung der Musikeinrichtungen und des Navis aber offenbar als völlig harmlos eingestuft wird.



Wir haben seit ein paar Monaten Apple-Car-play. Ein uferloses Ärgernis. CD-Spieler, den wir gerne gehabt hätten, ist nicht mehr kompatibel zu diesem Fahrzeug, auch nicht nachrüstbar. Nun können wir uns mit Spotify abquälen. Wo man früher einfach eine CD eingelegt hat und seine Musik hörte, ist man nun ständig am Suchen, korrigieren etc. Ja es bindet Aufmerksamkeit, aber es interessiert den Gesetzgeber nicht, weil man ja die technische Entwicklung und das Geschäft der Autobauer nicht behindern darf.





