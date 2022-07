21-Jähriger stirbt bei Unfall in der Nähe von Wittislingen

Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Wittislingen und Oberbechingen getötet worden. Sein Wagen kollidierte mit einem Lkw.

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch auf der Kreisstraße DLG 35 zwischen Wittislingen und Oberbechingen ereignet. Dabei starb ein 21-Jähriger am Unfallort.

Unfall auf Kreisstraße bei Wittislingen - Autofahrer stirbt

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei geriet ein 21-Jähriger mit seinem Auto gegen 15.30 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen auf die einspurige Gegenfahrbahn. Sein Fahrzeug stieß frontal mit einem Lastwagen samt Anhänger zusammen.

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich auf der Kreisstraße zwischen Wittislingen und Oberbechingen ereignet. Ein Autofahrer kam dabei ums Leben. Foto: Karl Aumiller

Der 40-Jährige im Lkw kann den Beamten zufolge wahrscheinlich nichts für den Unfall. Der junge Autofahrer verstarb noch am Unfallort. Weitere Informationen wird es der Polizei zufolge erst am Donnerstag geben. Ein Gutachter ist aktuell am Unfallort.

Die Kreisstraße bei Wittislingen ist derzeit komplett gesperrt

Die Kreisstraße ist komplett gesperrt, die Bergungsarbeiten laufen. Es wurden keine weiteren Personen verletzt, der Autofahrer war allein unterwegs. (sukl)