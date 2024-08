Polizei erwischt Betrunkenen mit 2,8 Promille hinterm Steuer in Wittislingen

Eine Streife der Dillinger Polizei kontrollierte am Donnerstag gegen 19 Uhr in der Zöschlingsweiler Straße in Wittislingen einen 60-Jährigen mit seinem Pkw. Wie sich im Rahmen der Kontrolle herausstellte, war der Mann alkoholisiert und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm daher untersagt und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen lassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (AZ)

