Diese junge Schabringerin kämpft für einen neuen Spielplatz - und bekommt ihn

Plus Eva-Maria Paschke wünscht sich schon ihr ganzes Leben einen Spielplatz in ihrem Heimatort Schabringen. Einen Monat lang sammelte sie Unterschriften. Mit Erfolg.

Von Jonathan Mayer

Eva-Maria Paschke hat sich schon viele Gedanken gemacht, wie der neue Spielplatz in Schabringen aussehen könnte. "Da hinten am Baum wäre es schattig", sagt sie und zeigt auf die Kastanie am anderen Ende des Bolzplatzes. Oder doch lieber auf der anderen Seite? Da wäre auch ein Baum. Und auf dem könnten die Kinder dann sogar rumklettern. Schon seit Jahren wünscht sich die Zehnjährige einen Spielplatz, wo sie mit den anderen Kindern aus dem Dorf spielen kann. Denn in Schabringen gibt es bis heute keinen. Doch dank Eva-Maria ändert sich das bald.

