Wertinger Unternehmen baut in Schabringen acht neue Häuser

Im Wittislinger Ortsteil Schabringen entstehen bald neue Wohnhäuser. Sie sollen zwischen Hauptstraße und Schulstraße gebaut werden. Was dort geplant ist

Schabringen dürfte bald um einige Häuser größer werden. Das Wertinger Unternehmen Carres Nordschwaben baut dort zwei Reihenhäuser mit je drei Parteien. Außerdem entstehen zwei Einfamilienhäuser. Geplant sind die Bauten auf einer Freifläche zwischen der Hauptstraße und der Schulstraße.

Ein alter Baum muss in Schabringen für neue Häuser weichen

Wie Stefan Plewnia, der Geschäftsführer von Carres Nordschwaben, erklärt, sind die Baugesuche bereits von der Gemeinde genehmigt. Jetzt muss noch das Landratsamt sein Okay geben. Im Frühjahr soll der Bau beginnen, Ende kommenden Jahres soll er dann abgeschlossen sein. "Das hängt natürlich von der allgemeinen Lage ab", schränkt Plewnia ein. Doch er gibt sich zuversichtlich, dass alles klappt. Bei den Gebäuden handelt es sich um Niedrigenergiehäuser. In den Verkauf will Plewnia einsteigen, sobald alle Genehmigungen vorliegen.

Laut Bürgermeister Thomas Reicherzer (SPD) ging es im Gemeinderat bei dem Thema noch um die parkenden Autos. In dem Zuge wurde wohl ein Halte- und Parkverbot gefordert. Entschieden wurde darüber allerdings noch nicht. Zudem muss ein alter Baum, der auf der Fläche steht, für die Gebäude weichen. Reicherzer betont aber, dass durch das Projekt die Nachverdichtung vorangetrieben werde.