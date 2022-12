Scheibe eingeworfen: Einbrecher stiehlt in Wittislinger Haus Bargeld

Ein Unbekannter hat einen Einbruch in ein Wittislinger Haus verübt. Er stiehlt Bargeld im fünfstelligen Euro-Bereich.

Ein bisher Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 15 und 18.30 Uhr einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Peter-Dörfler-Straße in Wittislingen verübt. Nach Angaben der Polizei warf er offenbar mit einem Stein eine Fensterscheibe ein und verschaffte sich so Zutritt ins Gebäudeinnere.

Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen

Dort durchwühlte er Schränke und andere Behältnisse und entwendete schließlich vorgefundenes Bargeld im vermutlich unteren fünfstelligen Euro-Bereich. Der von dem Einbrecher angerichtete Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Hinweise erbittet die Kriminalpolizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560. (AZ)