Schneeplatten fallen in Wittislingen von Dach und werfen Gerüst um

Die Feuerwehren aus Wittislingen und Lauingen waren im Einsatz.

Ein Baugerüst, das an einer Fassade einer Baustelle in der Zöschlingsweilerstraße in Wittislingen aufgestellt war, ist am Sonntag zusammengestürzt. Zuvor hatten sich Schneeplatten vom Dach gelöst und waren auf das Gerüst gestürzt. Das Gerüst war nicht mit der Fassade verbunden und brach daraufhin zusammen und fiel gegen einen Baukran. Zu weiteren Schäden, so teilt es die Polizei mit, kam es dabei nicht. (pol)