Wittislingen

vor 55 Min.

Schwimmer gerät in der Egau in Wittislingen in Not

Ein 66-jähriger Schwimmer ist laut Polizeibericht am Donnerstag gegen 17 Uhr in der Egau in Wittislingen in Not geraten. Eine Verwandte und ein Passant konnten den Mann retten. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)