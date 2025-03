Streit zwischen zwei Männern in Wittislingen eskaliert

Zu einer Streitigkeit zwischen einem 41-Jährigen und einem 45-Jährigen ist es am Dienstag gegen 17.20 Uhr in der Zöschlingsweiler Straße in Wittislingen gekommen. Im weiteren Verlauf wurde der Jüngere handgreiflich und verletzte den Älteren leicht. Der 45-Jährige begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 41-Jährigen. (AZ)

