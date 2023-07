Förderung: In Wittislingen gibt es jetzt gratis Obstbäume

Bürgerinnen und Bürger in Wittislingen können Obstbäume für den eigenen Garten beantragen. Möglich macht das ein Förderprogramm, an dem die Gemeinde teilnimmt.

In Wittislingen haben Bürgerinnen und Bürger ab sofort die Chance, über die Gemeinde günstige oder sogar kostenlose Obstbäume für den eigenen Garten zu bekommen. Möglich macht dies das Förderprogramm „Streuobst für alle“ der Bayerischen Verwaltung für Ländliche Entwicklung. Die CSU-Fraktion hatte in der Gemeinderatssitzung im Mai die Teilnahme am Förderprogramm vorgeschlagen und stieß damit auf Zustimmung im Rat. „Wenn wir im Dorf solch ein Projekt mit regionalen Obstbäumen realisieren können, schaffen wir für alle einen enormen Mehrwert. Ob durch eine Pflanzaktion, das anfallende Obst oder den Beitrag zum Erhalt von Streuobstwiesen. Davon können alle nur profitieren.“ So hatte Gemeinderatsmitglied Frank Kleinle die Idee im Gremium begründet.

In Wittislingen wurden zunächst 100 Bäume bewilligt

Mittlerweile ist der Förderbescheid da und das Programm geht an den Start. Gefördert wird der Kauf hochstämmiger Obstgehölze mit bis zu 45 Euro der Bruttokosten pro Baum, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Die Abwicklung des Förderprogramms, die Bestellung und die Verteilung der Bäume übernimmt der Markt Wittislingen. Zunächst wurde die Förderung von 100 Bäumen bewilligt. Bei sehr hoher Nachfrage könnte die Gemeinde die Förderung weiterer Bäume beantragen. Bürgermeister Thomas Reicherzer freut sich: „Egal ob ein einzelner oder mehrere Bäume, ob auf einer Streuobstwiese oder im eigenen Garten: Das Förderprogramm ermöglicht es den Bürgerinnen und Bürgern, ihre Obstbäume der Wunschsorte zu pflanzen. Und das extrem günstig.“

Abnehmer tragen nur die Kosten für das Pflanzmaterial und die mögliche Differenz, falls der gewünschte Baum mehr als 45 Euro kostet. Die allermeisten Sorten können gefördert werden. Kernobst, Steinobst, Walnuss, Quitte aber auch Wildobst sind förderfähig. Nicht gefördert werden Hasel sowie einige Apfel- und Birnensorten. Die Antragstellung erfolgt online unter www.vg-wittislingen.de oder über Formulare, die im Rathaus abgeholt werden. „Der Ablauf ist so unkompliziert wie möglich. Die Antragsteller müssen zunächst nur die Zahl der Bäume, die gewünschte Sorte und den Ort, an dem die Bäume gepflanzt werden sollen, angeben. Sobald die Bäume geliefert werden, müssen sie nur noch abgeholt und gepflanzt werden. Um alles andere kümmern wir uns“, erklärt Reicherzer. Und Gemeinderatsmitglied Johannes Wundere ergänzt: „Durch dieses Förderprogramm besteht für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger die Chance, auf einfachem Weg Umwelt- und Artenschutz bei sich vor der Türe zu betreiben. Ein direkter Beitrag für unsere Heimat. Also ran an die Bäume!“ (AZ)

