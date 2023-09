Teures Mountainbike in Wittislingen geklaut

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen, die einen Diebstahl in Wittislingen mitbekommen haben.

Am Montag zwischen 19.30 und 20.15 Uhr wurde ein schwarzes Mountainbike der Marke Ghost, das vor einer Fahrschule in der Ulrichstraße in Wittislingen abgestellt war, entwendet. Der Wert des Rades wird mit circa 900 Euro beziffert. Wer etwas beobachtet hat, soll sich bei der Dillinger Polizei melden unter Telefon 09071/5610. (AZ)