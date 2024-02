Unfall in Wittislingen: Überholmanöver geht schief

Eine Frau überholt eine Fahrzeugkolonne in Wittislingen, eine andere schert aus. Dann kommt es zum Unfall.

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am Dienstag auf der Kreisstraße DLG 35 auf Höhe Wittislingen. Gegen 14.20 Uhr überholte eine 56-jährige Autofahrerin auf der Kreisstraße in Richtung Wittislingen eine vorausfahrende Fahrzeugkolonne. Eine 81-Jährige scherte aus der Kolonne zum Überholen aus, als die 56-Jährige bereits auf gleicher Höhe war. Hier kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch die Kollision prallte der Wagen der 81-Jährigen gegen ein vorausfahrendes Lastkraftwagengespann. An allen Fahrzeugen entstand Unfallschaden von insgesamt etwa 5500 Euro. Verletzt wurde keiner der Beteiligten, berichtet die Polizei. (AZ)