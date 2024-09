Unfall wegen Vorfahrtsmissachtung bei Wittislingen

In der Zöschlingsweiler Straße auf Höhe des Sportplatzes bei Wittislingen kam es am Samstagmittag zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Gegen 12 Uhr befuhr eine 54-Jährige mit ihrem Auto die Zöschlingsweiler Straße in östliche Fahrtrichtung. Zeitgleich wollte ein 82-jähriger Autofahrer von einem dortigen Verbrauchermarkt kommend auf die Zöschlingsweiler Straße auffahren. Dabei übersah er laut Polizei die vorfahrtberechtigte 54-Jährige, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die beiden Beteiligten blieben dabei unverletzt. Es entstand ein Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich. Wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung muss der 82-Jährige nun mit einem Bußgeld rechnen. (AZ)

