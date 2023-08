Wittislingen/Unterbechingen

vor 2 Min.

Immer weniger Wasser: Ein Wald-Biotop bei Wittislingen soll helfen

Plus Weil im Rösslesholz bei Wittislingen das Wasser knapp wird, haben sich die Waldbesitzer zu einem Eingriff entschlossen. Erst gab es Bedenken, nun zeigt sich Erfolg.

Von Philipp Nazareth

Carolin Stoll steht in Gummistiefeln im Wasser und durchsucht ihren Kescher. In dem feinen Netz sind Wasserläufer und eine Bergmolchlarve. Die Biologin gibt die Larve in ein Glas, wo das Tier mit seinen kleinen Füßchen hin- und herstrampelt. "Ich finde es faszinierend, wie schnell die Tiere diesen Tümpel hier annehmen", sagt Stoll und lässt den Molch zurück ins Wasser. "Das wird jetzt immer mehr, nächstes Jahr ist hier die Hölle los."

Dieser "Tümpel" ist ein Wasserloch im Rösslesholz zwischen Wittislingen und Unterbechingen. Der Forst ist in den Händen einer sogenannten Rechtlergemeinschaft, die sich gemeinsam um die Bewirtschaftung kümmert. Die Teilhaber haben im vergangenen Jahr entschieden, in ihrem 31 Hektar großen Forst ein Wasserbecken anzulegen, um das immer knapper werdende Regenwasser im Wald zu halten. Trotz anfänglicher Bedenken innerhalb der Rechtler zeigt sich der Erste Vorsitzende Ulrich Mayerle ein Jahr danach begeistert von dem neuen Lebensraum, der in dem Fichtenwald entstanden ist. "Wir wollen eine Art Beispiel sein für andere Waldbesitzer", sagt der Wittislinger. Eine echte Erfolgs-Story also?

