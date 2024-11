Spende von großen Musikern an kleine Musiker: Die Bläserklasse der Grundschule Wittislingen unter der Leitung von Ingrid Menzel freut sich über zwei neue Mikrofone, zwei Mikrofonständer und zwölf robuste Notenständer, die von den „Egauschwaben live“ gespendet wurden. Ehe die Sachspende am 15. November den musikbegeisterten Grundschülerinnen und Grundschülern von Martin Heckel und „Egauschwaben“-Gründungsmitglied Ernst Ott übergeben wurde, wurden die Notenständer von der Firma Disskin mit dem Schriftzug „Bläserklasse Wittislingen“ versehen. Auch diese Folierung erfolgte in Form einer Spende. 59 Jahre lang hatte die „Wittislinger Hausmusik“ – seit 2000 „Egauschwaben live“ – aus „Spaß an der Freud“ (M. Heckel) Musik gemacht und mit ihrer Blasmusik bei zahlreichen Festen und Feiern für beste Unterhaltung gesorgt. Nach der Pandemie verkleinerte sich die Gruppe peu à peu. Das gespendete Equipment wird nun die Bläserklasse der Grundschule Wittislingen in Ehren halten. Ganz im Sinne von: „Jugend ist Zukunft …“ Die Schule lädt herzlich zu den nächsten Auftritten der Bläserklasse ein: Am 14. Dezember um ca. 16.30 Uhr im Rahmen des Christkindlesmarktes Wittislingen und am 22. Dezember um 16 Uhr zum Adventskonzert des Musikvereins in der Pfarrkirche St. Ulrich und Martin in Wittislingen.

