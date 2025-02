Weiberfasching in Wittislingen: Tanz bis spät in die Nacht

Einen grandiosen Faschingsabend konnten viele Frauen aus Nah und Fern feierten Ende Januar im Wittislinger Pfarrheim feiern. Zum diesjährigen Motto "Wald und Wiese" haben sich die Ballbesucherinnen wieder einfallsreiche und witzige Kostüme überlegt. Dieses Jahr war zum ersten Mal das Männerballett der Faschingsfreunde Mödingen mit dabei, das gleich zu Beginn den Mädels ordentlich einheizte. Der Showtanz von Frauenpower erzählte diesmal eine Geschichte der Blumenfeen und ihrer magischen Blume, die von den Waldgeistern gestohlen wurde, aber zurückerobert werden konnte. Sowohl die Landjugend als auch unser Bürgermeister Thomas Reicherzer, einer der wenigen Männer, die beim Frauenfasching zugelassen sind, hatte sehr zur Freude der Damen wieder einen Part übernommen. Wenig später durften die Frauen sich am Auftritt des Männerballetts des CCK Königsbrunn erfreuen. Eine gesangliche Einlage zum Lachen mit "Party bises Dach lupft" präsentierten die Egauperlen zur späteren Stunde. Der krönende Abschluss ist jedes Jahr das von vielen erwartete Mitternachtsbuffet, das erfolgreich gestürmt wurde. Durch die fetzige Musik der DJs Powerpack BH herrschte Partystimmung von der ersten bis zur letzten Minute, die es so nur beim Frauenfasching gibt. Die Mädels tanzten noch bis weit in die Nacht hinein.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.