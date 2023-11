Jugendliche feiern den Heiligen Ulrich: Ein Besuch bei der Musical-Probe

Mehr als 60 Kinder und Jugendliche führen am Wochenende das Musical „Ulrich – ein schwäbischer Heiliger“ in Wittislingen auf. Zu Besuch bei einer der Proben.

Schon von draußen ist die Musik in der Kirche St. Ulrich und Martin in Wittislingen deutlich zu hören. Beim Betreten der Kirche fällt der Blick schließlich auf einen Chor aus Kindern und Jugendlichen jeden Alters, die vor dem Altar stehen und kräftig zu einer Klavierbegleitung singen. Anlass ist das Probenwochenende für das Volks-Musical „Ulrich – ein schwäbischer Heiliger“, das vor dem Hintergrund des diesjährigen Ulrichsjubiläums in Wittislingen aufgeführt wird.

Für viele der beteiligten Kinder und Jugendlichen ist es das erste Mal, dass sie bei einem solchen Projekt dabei sind. In verschiedenen Gruppen erarbeiten, proben und inszenieren sie das Stück szenisch und musikalisch. Inhaltlich werden dabei das Leben und die Bedeutung des Heiligen Ulrich für das Bistum Augsburg damals und heute beleuchtet. Das Musical wird in Kooperation mit der Musikerin und Produzentin Sanni Risch durchgeführt. Ihre Idee war es, mit dem Projekt ein Musical von Kindern für Kinder ins Leben zu rufen. Dabei kann sie bereits auf zwei erfolgreiche Aufführungen im Sommer in Bad Wörishofen und Dinkelscherben zurückblicken. „Beide Aufführungen kamen bei den Zuschauern wahnsinnig gut an“, erzählt sie begeistert. Auch Pfarrer Alois Lehmer und Schwester Hedwig aus der Pfarrgemeinde Wittislingen hätten das Musical mit anderen aus der Gemeinde im Sommer bei einer der Aufführungen gesehen – und waren sofort von der Idee angetan. „Dann hat mich die Pfarrgemeinde Wittislingen angefragt, ob ich das Stück nicht auch hier vor Ort aufführen könnte“, fährt Risch fort.

Mehr als 60 Kinder und Jugendliche wirken am Musical mit

Nach ihrer Zusage beginnen sie in Zusammenarbeit mit der Jugendstelle Donauwörth, der Mädchengemeinschaft „Der neue Weg“ des Bistums Augsburg, den Dillinger Franziskanerinnen und weiteren Pfarrgemeinden, auf das Musical aufmerksam zu machen. Ziel sei es gewesen, möglichst viele Kinder vor Ort für das Projekt zu gewinnen – mit Erfolg. Bereits bei den ersten Treffen zeigen sich mehr als 60 von ihnen im Alter von acht bis achtzehn Jahren interessiert. „Am Anfang konnten die Kinder angeben, in welcher der Gruppen sie am liebsten mitwirken wollen, also ob zum Beispiel im Orchester, im Chor oder in der Technik“, erklärt Schwester Hedwig. Bei dem zweiten Treffen hätten sie anschließend ihre zugeteilte Gruppe erfahren und den Text, die Noten und die Musik als Demoaufnahme erhalten. „Damit konnten sie sich über den Sommer auf unsere erste Probe vorbereiten“, so Hedwig.

Anfang Oktober stand so das erste dieser Probenwochenenden an, bei dem die einzelnen Gruppen das zuvor Erarbeitete erstmals zusammensetzten. Weitere Probentage folgten. Risch, Pfarrer Lehmer und Schwester Hedwig ziehen nach den ersten Proben begeistert Bilanz. „Die Kinder sind alle so motiviert und engagiert bei der Sache, das ist wirklich wahnsinnig toll!“, loben sie.

"Ulrich - ein schwäbischer Heiliger" wird am Wochenende in Wittislingen aufgeführt

Und auch die Kinder und Jugendlichen betonen, wie sehr ihnen die Vorbereitungen auf das Musical gefallen. „Sowas gibt es eben nie wieder“, sagt Luisa Kienmoser begeistert. Die Zwölfjährige spielt Trompete in der Orchestergruppe. Für Smilla Kordigk aus Augsburg sei es wiederum spannend, als Darstellerin in eine neue Rolle zu schlüpfen und diese auf der Bühne zu spielen. Außerdem mache es ihr Spaß, mit dem Stück Glaubensinhalte in Form von Musik zu vermitteln. Und noch etwas liegt sowohl den Kindern und Jugendlichen als auch den Erwachsenen am Herzen: Durch das Projekt würden sowohl Kleine als auch Ältere zusammengebracht werden. Sie sind sich alle einig, dass durch das Musical neue Freundschaften geschlossen werden, die Offenheit der Kinder gefördert wird und vor allem am Ende ein ganz besonderes Gemeinschaftsgefühl entsteht.

Die drei Aufführungen des Volks-Musicals „Ulrich – ein schwäbischer Heiliger“ finden am Samstag, 4. November, um 19 Uhr, Sonntag, 5. November, um 15 Uhr und um 18 Uhr in der Kirche St. Ulrich und Martin in Wittislingen statt.