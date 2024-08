Wer ist in Wittislingen in die Gartenhäuser eingebrochen?

Von Samstag auf Sonntag gingen bisher unbekannte Täter gewaltsam Gartenhäuser und Bauwagen einer Kleingartenanlage in der Ziertheimer Straße in Wittislingen an. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Der Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen versuchten Einbruchsdiebstahls und Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)