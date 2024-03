Wittislingen bekommt 3,9 Millionen Euro für Internet

Und auch Ziertheim profitiert von einer Förderung des Bundes. Die soll helfen, schnelles Internet für alle zu ermöglichen.

Der Markt Wittislingen erhält Bundesfördermittel für den Gigabit-Ausbau seiner Gemeinde. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Christoph Schmid teilt in einer Pressemitteilung den Förderbetrag von 3.892.500 Euro mit.

„Damit auch der ländliche Raum an das schnelle Glasfaser-Netz angeschlossen wird, erhalten Gemeinden glücklicherweise Fördergelder des Bundesverkehrsministeriums. Auch 2024 wird das erfolgreiche Gigabit-Programm fortgeführt. Ich freue mich, dass nun der Markt Wittislingen davon profitieren wird“, zeigt sich der Abgeordnete erfreut. Schnelles Internet sei ebenso wie andere Infrastrukturbereiche grundlegend, um den Arbeitsalltag, den Freizeitbereich, aber beispielsweise auch Mobilitätsfragen der Bürgerinnen und Bürger unkompliziert zu bewältigen, findet der Abgeordnete. Daher sei es von großer Bedeutung, dass der Bund Ausbaumaßnahmen in erheblichen Umfang mitfinanziert. So könne sich der Markt im Landkreis Dillingen über eine 50-prozentige Förderquote freuen. Neben Wittislingen hat auch die Gemeinde Ziertheim einen Förderbescheid von 1.593.000 Euro erhalten.

Wittislingens Bürgermeister Thomas Reicherzer ist begeistert, dass die Bundesfördermittel in der Region ankommen. Er sieht im eingetroffenen Förderbescheid auch die Chance, die restlichen Kosten über das Landesförderprogramm decken zu können, heißt es in der Pressemitteilung. „Wenn wir auch vom Freistaat Bayern grünes Licht für die Infrastrukturmaßnahme bekommen, kann es losgehen: Wittislingen wird dann einen großen Schritt in Richtung schnelle und stabile Internetversorgung gehen“, so Reicherzer. (AZ)