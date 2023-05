Wittislingen reklamiert den heiligen Ulrich für sich – und zeigt ein Musical

Dass der Augsburger Bischof im Dorf an der Egau geboren wurde, daran will niemand im Ort zweifeln. Jugendliche führen im Jubiläumsjahr ein Ulrichsmusical auf.

Ab dem 4. Juli feiert die katholische Diözese Augsburg ein ganzes Jahr lang den heiligen Ulrich. Der Bistumsheilige starb vor 1050 Jahren, vor 1100 Jahren war er zum Bischof geweiht worden. Groß gefeiert wird der Heilige in seinem Geburtsort Wittislingen. Ob Ulrich tatsächlich in dem Dorf an der Egau das Licht der Welt erblickte, darüber streiten sich die Gelehrten. Bistumshistoriker Walter Ansbacher räumt ein, dass unter Wissenschaftlern immer noch über den Geburtsort gestritten werde. "Außer den Augsburgern neigt ein Großteil der Historiker dazu, Wittislingen als Geburtsort anzunehmen", teilt Ansbacher auf Anfrage unserer Redaktion mit.

In Wittislingen habe der heilige Ulrich seine Kindheit verbracht. "Und warum sollte er dann woanders geboren sein?", fragt der promovierte Glötter. In der Vita des Bischofs stehe, dass er auf die Frage des Papstes Marinus, woher er denn komme, geantwortet habe: aus Augsburg. Aber das sei eine Legende. Erstens habe es einen Papst Marinus zu dieser Zeit nicht gegeben, zweitens sei es naheliegend, dass man auswärts in Rom bei der Frage nach der Herkunft einen größeren Ort nehmen.

Pfarrer Lehmer: Der Bub stammt "aus geordneten Verhältnissen"

Ähnlich argumentiert Wittislingens Pfarrer Alois Lehmer. "Bei uns gibt es keinen Zweifel, dass der heilige Ulrich aus Wittsilingen stammt." Die Wittislinger Thietburga und Hubald seien seine Eltern, und er nehme an, dass der Bub "aus geordneten Familienverhältnissen" stamme, sagt Lehmer. Da brauche niemand daran zu zweifeln. Lehmer erinnert an einen seiner Vorgänger, Pfarrer Georg Höß. Der habe sich einmal einen Aprilscherz erlaubt und den Gläubigen am 1. April mitgeteilt, dass er die Taufurkunde des Heiligen gefunden habe. Sie könne am Nachmittag im Pfarrhaus eingesehen werden. Für Seelsorger Lehmer ist die Sache klar. In Rom habe niemand Wittislingen gekannt, deshalb sei als Herkunftsort Augsburg ins Spiel gekommen.

Der heilige Ulrich im Altarraum der Wittislinger Pfarrkirche. Die Pfarreiengemeinschaft feiert den Bischof im Jubiläumsjahr mit vielen Veranstaltungen. Foto: Gisela Ott

Gemeindereferentin Marie Fuchsluger stellt fest: "Die Wittislinger und Wittislingerinnen sind sehr stolz auf ihren heiligen Ulrich." Deshalb hätten die Pfarreiengemeinschaft und speziell die Pfarrei Wittislingen ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt. "Wir wollen jeden Monat einen Akzent setzen", sagt Fuchsluger. Unterstützung gebe es von der Kommune und mehreren Vereinen. "Die Botschaft des heiligen Ulrich ist aktuell", betont Pfarrer Lehmer. Der Bischof habe "mit dem Ohr des Herzens", so das Leitwort des Jubiläumsjahres, gehört. Der Heilige schaute Lehmers Worten zufolge auf die Erfordernisse der Situation und das, was die Menschen brauchen. Dies stehe auch der Kirche der Gegenwart gut zu Gesicht – den Blick nach oben auf Gott zu richten und gleichzeitig auf die Anliegen der Menschen von heute zu achten. Und in Anlehnung an Pfingsten, das an diesem Wochenende gefeiert wird, sagt der 63-Jährige: "Der Heilige Geist ist es, der auf die richtige Spur bringt."

Das Jubiläumsjahr wird in Wittislingen am 2. Juli eröffnet

Das Jubiläumsjahr in Wittislingen hat viele Höhepunkte. Eröffnet wird es am Sonntag, 2. Juli, um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst und dem anschließenden Pfarrfest. Ein Gedenkgottesdienst zum Jahrestag wird am Dienstag, 4. Juli, um 19 Uhr ebenfalls in der Wittislinger Pfarrkirche gefeiert. Zu den Highlights zählen ein Gospelkonzert mit Peace Unlimited (5. August, 18 Uhr), ein Vortrag des Historischen Vereins Wittislingen über den Heiligen (5. Oktober, 19.30 Uhr, Pfarrheim), ein Referat des Bistumshistorikers Thomas Groll (16. Januar, 19.30 Uhr, Pfarrheim), der Ulrichsmarkt am 20. April und eine Erlebniswanderung mit dem Ulrichsglöckle für Jugendliche (4. Mai). Weitere Informationen gibt es auf der Webseite der Pfarreiengemeinschaft unter pg-wittislingen.de.

Ein Ereignis wirft bereits jetzt seine Schatten voraus: die Aufführung des Ulrichsmusicals der Komponistin Sanni Risch aus Bad Wörishofen am 4. und 5. November in der Pfarrkirche. In diesen Tagen trafen sich dazu im Pfarrheim 53 Jugendliche, die bei der Aufführung mitmachen wollen. Weitere Interessierte können sich bis zum 15. Juni anmelden. Die Aufgaben sind vielfältig: Instrumentalist im Orchester, Solosänger, Schauspieler in einer Hauptrolle oder in einer Nebenrolle, Akteur auf oder hinter der Bühne. Der Komponistin Sanni Risch ist es laut Mitteilung "ein großes Anliegen, ein Musical von jungen Leuten für junge Leute auf die Bühne zu bringen". Sie habe es mit ihrer natürlichen Art bei dem Kick-off-Treffen gut verstanden, die Jugendlichen in Wittislingen schnell für das Projekt zu begeistern. Im Nu erklang der Titelsong des Musicals im Pfarrheim. Unterstützt wird dieses Kooperationsprojekt von der Pfarreiengemeinschaft Wittislingen-Bachtal, der katholischen Jugendstelle Donauwörth, der Mädchengemeinschaft Der Neue Weg und den Dillinger Franziskanerinnen.

Ein Projekt, "das unendlich guttut"

Die jungen Leute haben jetzt einige Probentage bis zur Aufführung vor sich. Wie Schwester Hedwig Runck mitteilt, war bei dem Treffen spürbar, "dass gerade jetzt nach der Corona-Zeit ein gemeinschaftlich auf die Beine gestelltes Projekt unendlich guttut". (mit AZ)