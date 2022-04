Wittislinger Bürgermeister: "Vom Herauszögern wird nichts besser oder günstiger“

Plus Spielplatz, Nahwärmenetz, neues Feuerwehrauto. In Wittislingen soll dieses Jahr einiges passieren. Bürgermeister Thomas Reicherzer spricht über die Pläne.

Herr Reicherzer, wie steht Wittislingen finanziell da?



Thomas Reicherzer: Unsere Lage ist weiter schwierig, aber es zeigen sich positive Tendenzen. Wir kommen erneut ohne neue Kredite aus und planen, dem Vermögenshaushalt über 400.000 Euro aus dem Verwaltungshaushalt zuzuführen. In unserer Rücklage haben wir fast 3,3 Millionen Euro, zum ersten Mal seit sehr langer Zeit übersteigt sie damit die Höhe der Verbindlichkeiten. Diese liegen noch knapp über drei Millionen Euro. Das ermöglicht es uns, unsere Aufgaben entschlossen anzugehen.