Wittislinger durchschaut Betrugsversuch bei Online-Geschäft

Nach einem Online-Inserat sollte ein Wittislinger 360 Euro für Transportkosten überweisen. Der Mann durchschaute die Betrugsmasche.

Nach einem Online-Inserat wollte ein Unbekannter einen Wittislinger übers Ohr hauen. Der Mann hatte am Donnerstag sein E-Bike für 1600 Euro in ein Kleinanzeigenportal eingestellt. Kurz darauf erhielt er zwei E-Mails von einer Bank. Darin wurde ihm eine Überweisung von 1960 Euro mitgeteilt.

In der Summe seien die Kosten für das Fahrrad sowie 360 Euro für Transportkosten und Versand aufgeführt. In einer zweiten E-Mail wurde der Wittislinger dann nach Angaben der Polizei aufgefordert, die 360 Euro für die Transportkosten über einen Transferdienst an ein angebliches Logistikunternehmen zu überweisen, damit danach der Geldbetrag für das Fahrrad freigeschalten werden kann.

Die Emails sollten einen Geldeingang simulieren

Der Wittislinger erkannte den Betrugsversuch und überwies kein Geld. Bei den Mitteilungen handelte es sich um gefälschte E-Mails, die einen angeblichen Geldeingang simulieren sollten. Wäre der Verkäufer dann in Vorleistung gegangen, wäre er auf diesen Kosten sitzen bleiben. Tipps zum Schutz vor Betrug gibt es im Netz unter www.polizei-beratung.de (AZ)