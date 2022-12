Wittislingen-Zöschlingsweiler

07:00 Uhr

Drei Straßen in Zöschlingsweiler bekommen neue Namen

Plus Die Wege im neuen Baugebiet Fabrikfeld werden nach berühmten Kindern des Ortes benannt. Auch die Geschichte der Fabrik findet sich wieder.

Von Jonathan Mayer Artikel anhören Shape

Von zwei bedeutenden Kindern Zöschlingsweilers werden viele vielleicht noch nie gehört haben: Schwester Maria Udalrika Baustel und Emil Frei. Die eine widmete ihre Arbeit und ihr Leben taubstummen Kindern, der andere war Kirchenmaler, wanderte in die USA aus und gründete eines der landesweit bekanntesten Glashäuser. Beiden widmet die Gemeinde nun Straßen im neuen Baugebiet Fabrikfeld in Zöschlingsweiler - darunter die zweite Straße in ganz Wittislingen mit einem Frauennamen.

