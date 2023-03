In Zöschlingsweiler gilt bald fast überall Tempo 30

Auf den Seitenstraßen des Wittislinger Ortsteils darf bald nicht mehr so schnell gefahren werden. Die Gemeinde kommt damit dem Wunsch einiger Anwohner nach.

In den Seiten- und Wohngebietsstraßen in Zöschlingsweiler gilt bald Tempo 30. Das hat der Gemeinderat am Dienstagabend beschlossen. Die neue Regelung gilt für alle Straßen abseits der Staats- und Kreisstraße, wie Bürgermeister Thomas Reicherzer (SPD) erklärt. Die Gemeinde reagiere damit auf den Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger, die sich eine entsprechende Regelung schon seit Längerem erhoffen. In Wittislingen selbst gilt in Wohngebieten schon seit einigen Jahren eine 30 km/h-Beschränkung. Raser seien im Ort aktuell kein riesiges Problem, die allermeisten würden ohnehin nur 30 Kilometer pro Stunde fahren. "Aber es ist ein Zeichen an alle", so Reicherzer. Die neue Regel erhöhe auch die Sicherheit.

Ab September wird in Wittislingen wieder mehr Verkehr kontrolliert

Ab September führt Wittislingen als neues Mitglied des Gemeinsamen Kommunalunternehmens Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte (GMUV) auch wieder die Verkehrsüberwachung ein. Dann werden Punkte festgelegt, an denen regelmäßig Kontrollen durchgeführt werden. Der Bürgermeister nennt in dem Zusammenhang etwa die Ortseinfahrten, aber auch die Wohngebiete.