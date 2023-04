Zwei Verletzte nach missglücktem Überholmanöver bei Wittislingen

Eine 19-Jährige überholt bei Wittislingen ein Auto und einen Schlepper. Dabei übersieht sie laut Polizei, dass die vordere Autofahrerin nach links abbiegen will.

Ein Unfall hat sich am Donnerstag gegen 18.10 Uhr auf der DLG 7 bei Wittislingen ereignet. Eine 19-jährige Autofahrerin wollte auf der Kreisstraße zwischen Frauenriedhausen und Wittislingen einen vor ihr fahrenden Wagen und einen Traktor überholen. Dabei übersah die Frau laut Polizeibericht, dass die Fahrerin vor ihr nach links abbiegen wollte, und prallte seitlich mit dem Pkw zusammen.

An den beiden Autos entsteht ein Schaden von etwa 20.000 Euro

An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Sowohl die 19-jährige Autofahrerin als auch die 46-jährige Fahrerin des anderen Wagens erlitten leichte Verletzungen.

Zu einem weiteren Unfall war es am Donnerstag gegen 14.30 Uhr in Wittilsingen gekommen, als eine 70-jährige Autofahrerin von der Zöschlingsweiler Straße in den Papiermühlweg abbiegen wollte. Dabei übersah sie nach Angaben der Polizei einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer, der entgegenkam. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 5500 Euro. (AZ)