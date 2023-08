Wittislingen

vor 33 Min.

Zwei Wittislinger lassen die Geschichte ihres Ortes aufleben

Plus Mit dem neu gegründeten Heimatverein wollen Hans-Adolf Franke und Harald Lemmer die Historie ihres Ortes bewahren. Projektideen für Groß und Klein gibt es bereits zuhauf.

Von Jonathan Mayer Artikel anhören Shape

Für Hans-Adolf Franke beginnt gerade so etwas wie ein Neuanfang. Seit 31 Jahren lebt er bereits in Wittislingen. Nun, da er in Rente ist, sucht er neue Kontakte, will sich einbringen in seinem Ort. Seit Kurzem ist Franke Vorsitzender des Vdk-Ortsverbands. Und weil das nicht reicht, hat er gleich noch den Vorsitz des jüngsten Wittislinger Vereins übernommen: nämlich des im Mai gegründeten Heimatvereins. Mit Geschichte hat Franke eigentlich nicht viel am Hut. "Ich sehe mich eher als Organisator. Nicht als den großen Geschichtenerzähler", sagt er. "Das muss man schon studieren." Gut, dass es Leute wie Harald Lemmer gibt.

Er ist der Kopf hinter dem neuen Heimatverein. Der Gemeindearchivar hat die vergangenen Jahre mit einem kleinen Team damit verbracht, das alte Archiv sowie die Registratur im Dachboden des Rathauses auszuräumen, zu sortieren, zu digitalisieren und in neue Räumlichkeiten im Feuerwehrhaus umzusiedeln. Eine Mammutaufgabe angesichts der Fülle und des Alters der Dokumente. "Unter Dreck und Staub" seien sie jahrzehntelang Hitze und Kälte ausgesetzt gewesen. Doch nun, wo das erledigt ist, sollen die historischen Zeugnisse nicht einfach im Archiv stehen. Das historische Erbe Wittislingens soll erhalten und an die Bürgerinnen und Bürger weitergegeben werden. Und genau das übernimmt jetzt der Heimatverein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen