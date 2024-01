Es darf am Wochenende im Landkreis Dillingen gelacht und getanzt werden

Kappenabend in Höchstädt oder Ball der Begegnung in Dillingen: Der Fasching hat den Kreis Dillingen fest im Griff. Es gibt aber auch alternative Veranstaltungen.

Fasching satt! Das ist auch das Motto an diesem Wochenende, 19., 20. und 21. Januar, im Landkreis Dillingen. Unsere Gesellschaften veranstalten bunte Abende, große Treffen und unzählige Mottopartys. Aber auch Kunst- und Musikliebhaber können sich auf schöne Veranstaltungen freuen. Ein Überblick der Höhepunkte:

Schon am Freitag, 19. Januar, organisiert die Laudonia ab 18.30 Uhr in der Stadthalle das große Landkreistreffen. Alle Gesellschaften im Kreis Dillingen und darüber hinaus werden vertreten sein und Teile ihres aktuellen Programms zeigen. Der Samstag steht dann komplett im Zeichen des Faschings. Unter anderem veranstalten die Schlossfinken ihren beliebten Kappenabend in der Nordschwabenhalle. Beginn ist um 19 Uhr, das Event ist aber schon längst ausverkauft.

Dafür freuen sich die Dillinger Faschingsfreunde über viele Gäste, die am Samstagabend den Weg in den Stadtsaal finden. Dort beginnt ab 17 Uhr der erste Ball der Begegnung. Beim Inklusions-Ball wird jedes Jahr ausgelassen gefeiert. Eine fette Fete wird es auch bei der Laudonia-Partynight. Los geht es ab 20 Uhr im Stadtsaal.

In Villenbach eine Weltreise hören

Wer zwischen Krapfen und Kamellen etwas Gesundes aus der Region braucht, der kann sich bei den Wochenmärkten am Freitag in Gundelfingen, Höchstädt und Wertingen eindecken - und den Vitaminhaushalt für das Feierwochenende auffüllen. Wer dagegen lieber in die Ferne will, der ist in Villenbach im Sportheim gut aufgehoben. Dort entführen die Chorgemeinschaft Zusmarshausen und die Villenbacher Sänger auf jeden Fall auf eine musikalische Weltreise. Das Konzert ist am Freitagabend um 20 Uhr.

Mit den Dillingern Cowboys tanzen

Musikalisch wird es auch am Sonntag, 21. Januar. In der Binswanger Synagoge ist ab 17 Uhr "Quetschendatschi" zu hören. Parallel findet im Wertinger Schloss das Neujahrskonzert mit der Musikschule statt. Wer nicht nur gerne zuhört, sondern sich noch lieber zu fetziger Musik bewegen will, der ist am Sonntag zwischen 17 und 21 Uhr in der Schretzheimer Sporthalle willkommen. Dort bieten die Crossroad-Cowboys Schnupperabend zum Mitmachen an. (sb)

