Die „Villa Wolle“ in Gundelfingen schließt

In rustikalen Holzregalen liegen sie aufeinandergestapelt und warten darauf, von Strickfans verwoben zu werden: tausende Wollknäuel aus den unterschiedlichsten Materialien und in den unterschiedlichsten Farben. Doch immer weniger Kundinnen und Kunden kommen in Susanne Goldschmids Geschäft „Villa Wolle“ in Gundelfingen. „Die Winter fallen gefühlt aus, fast niemand braucht mehr einen Wollpulli“, sagt die Händlerin. Richtig kalte Tage gebe es fast nicht mehr. Im Frühjahr will sie die Tür endgültig schließen. Zum einen wegen der mangelnden Kundschaft, zum anderen wegen ihres Alters.

