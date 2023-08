Wolpertstetten/Wertingen

Ein Pilzliebhaber aus Wolpertstetten macht einen Riesenfund

Rund 100 Pilze – Steinpilze und Braunkappen – zählt Helmut Keller aus Wolpertstetten nach seinem ersten Pilzsammeln in den heimischen Wäldern.

Plus An einem Ort schießen die Schwammerl aus dem Boden. Helmut Keller aus Wolpertstetten geht gleich dreimal sammeln. Pilzexperte Jochen Stolle aus Wertingen wartet noch.

"Pilze ohne Ende, so weit das Auge reicht." Noch heute schwärmt Helmut Keller davon, wie er sie vor wenigen Tagen im Wald entdeckte. Wo genau, bleibt wie bei allen Pilzsammlern ein Geheimnis. "In der Umgebung." An einem Platz, wo der 60-Jährige bereits als kleiner Bub mit seinem Vater Pilze sammelte.

Helmut Keller wohnt im Blindheimer Ortsteil Wolpertstetten. Bei seinen Spaziergängen rund um sein Heimatdorf stieß auch er bisher auf keine Pilze. Irgendwann hört er allerdings davon, wie eine Frau Pilze fand. Das veranlasst ihn, seine beiden Enkeltöchter Hanna (5) und Theresa (3) ins Auto zu packen und sich auf den Weg zu seinem besonderen Pilzplatz zu machen. "Nicht direkt in Wolpertstetten, aber auch nicht weit entfernt", verrät er.

