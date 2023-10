Wortelstetten/Augsburg

Metzgerei Schmid aus Wortelstetten übernimmt Reiter-Filialen

Das Familien-Unternehmen Schmid aus Wortelstetten (im Bild von links Werner Schmid und seine Kinder Steffi und Werner) geht mit der Übernahme der Reiter-Filialen in Augsburg, unter anderem in Göggingen, zurück an die Ursprünge der Familie.

Plus Das Familienunternehmen betreibt jetzt die beiden verbliebenen Reiter-Niederlassungen in Neusäß und Göggingen.

Von Marion Buk-Kluger

Die Metzgerei Schmid aus Wortelstetten hat ab Oktober die beiden verbliebenen Reiter Filialen in Neusäß und Göggingen übernommen. Das Familienunternehmen aus dem Landkreis Dillingen betreibt bereits einige Filialen auch in Augsburg, unter anderem im Augsburger Stadtmarkt. „Wir kehren verstärkt dorthin zurück, wo der Ursprung unseres Unternehmens ist“, freut sich Werner Schmid, dessen Kinder Steffi und Werner jun. bereits in vierter Generation seit einigen Jahren aktiv sind.

1934 begann Franz Schmid am Pfannenstiel in Pacht mit dem Metzger-Handwerk, machte sich 1938 in Wortelstetten selbstständig und eröffnete 1954 zwei Filialen in Göggingen (Bayerstraße und Gabelsbergerstraße, die heutigen befinden sich künftig am Klausenberg und wie gehabt in der Edisonstraße). Innovationen gehören von Anbeginn an zur Firmenphilosophie. „Die Herstellung und natürlich auch der Genuss von Fleisch- und Wurstprodukten ist unsere große Leidenschaft, ohne die wir uns das Leben nicht vorstellen können“, betont Werner Schmid.

