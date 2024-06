Unbekannte stehlen Quad in Wortelstetten

Ein 30-Jähriger vermisst sein defektes Quad. Er hatte es in Wortelstetten abgestellt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 30-Jähriger musste am Samstagabend feststellen, dass sein abgestelltes Quad entwendet worden ist. Er hatte es defekt in der Gärtnerstraße in Wortelstetten abgestellt, was die Diebe laut Polizei nicht davon abhielt, es mitzunehmen. Es handelt sich um ein Fahrzeug der Marke Zhejiang Cfmoto im Wert von etwa 2000 Euro. Auch hier werden eventuelle Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich mit der Polizei Wertingen unter 08272/99510 in Verbindung zu setzen. (AZ)