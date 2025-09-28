Wozu das „Gebet der Vereinten Nationen“ mahnt

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Kürzlich fand ich im Internet ein Gespräch mit dem Astronauten Alexander Gerst. Er war eine lange Zeit auf der Raumstation ISS, circa 400 Kilometer über der Erdoberfläche. Er sieht seinen blauen Heimatplaneten und berichtet: „Wenn man von oben da runter schaut, man sieht ja Kriege, man kann das sehen. Man kann Raketen und Bomben explodieren sehen. Das ist schrecklich, das von oben zu sehen, weil man nichts dagegen tun kann und weil das völlig absurd wirkt. Man sieht, wie Regenwälder abgebrannt werden, Wälder brennen, Seen verdorren, Städte unter Smog versinken. Das sieht man alles mit bloßem Auge!“

Die Bewahrung des gesamten Planeten ist ein zentrales Element

Nach den Schrecken des 2. Weltkrieges, vor ziemlich genau 80 Jahren, haben sich 51 Länder der Erde Regeln gegeben, die solch gravierende Ereignisse wie damals verhindern sollen. Darin ist die Bewahrung des gesamten Planeten ein zentrales Element.

Im katholischen Gesangbuch „Gotteslob“ ist ein Abschnitt des „Gebetes der Vereinten Nationen“ abgedruckt. Dort heiß es:

„Unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn im großen Weltall. An uns liegt es, daraus einen Planeten zu machen, dessen Geschöpfe nicht von Kriegen gepeinigt werden, nicht von Hunger und Furcht gequält, nicht zerrissen in sinnlose Trennung nach Rasse, Hautfarbe oder Weltanschauung. Gib uns Mut und Voraussicht, schon heute mit diesem Werk zu beginnen, damit unsere Kinder und Kindeskinder einst stolz den Namen Mensch tragen.“

Geschwisterlich und solidarisch aufeinander Acht geben

Von oben, das hat Alexander Gerst sehr gut erkannt, können wir nichts gegen die Kriege und die Vernichtung des Lebens ausrichten. Von hier unten ist dies sehr wohl möglich, wenn wir geschwisterlich und solidarisch aufeinander Acht geben und uns klar und deutlich gegen vernichtende Kriege, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Ausgrenzung und Hass positionieren!

Diakon Georg Steinmetz. Foto: DZ-Archiv

In der Hoffnung auf eine Befriedung der ganzen Welt und eine gute Zukunft der nachkommenden Generationen,

Ihr Georg Steinmetz, Betriebsseelsorger aus Lauingen, Diakon der Pfarreiengemeinschaft Günzburg