Wurde Scheibe eines Dillinger Hauses durch Schuss beschädigt?

Eine Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Dillinger Ziegelstraße ist in der Zeit zwischen dem vergangenen Samstag und Dienstag beschädigt worden. Ein bisher Unbekannter verursachte nach Angaben der Polizei an der Scheibe im ersten Obergeschoss ein kleines, kreisrundes Loch.

Die Polizeiinspektion Dillingen hält es für möglich, dass ein Schuss aus einem Luftgewehr abgegeben wurde

Möglicherweise wurde der Schaden im oberen dreistelligen Euro-Bereich mittels eines Schusses aus einem Luftgewehr verursacht, heißt es im Polizeibericht. Die Dillinger Polizeiinspektion hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 09071/560 in Verbindung zu setzen. (AZ)