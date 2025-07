Yvonne Füssel aus Wertingen lernt auf ihrer Radtour ans Nordkap das Scheitern

Für Yvonne Füssel war es schlimm. Schrecklicher, als wenn sie sich mit eisernem Willen und brennenden Muskeln eine Bergetappe hinaufquält. Die Wertingerin ist es gewohnt, ungewöhnliche Touren zu meistern. Im vergangenen Jahr fuhr sie in 20 Stunden ohne Schlafpause an den Gardasee. In diesem Jahr musste die 29-Jährige das Scheitern lernen. Eine bittere Erfahrung für die ausdauernde Radlerin. Yvonne Füssel blieb nichts anderes übrig, als ihre geplante Rennrad-Tour von Wertingen bis zum Nordkap abzubrechen. Sie berichtet, warum sie in Schweden umdrehen musste und was Dänemark für Radler so besonders macht. Außerdem erklärt sie, wie sie es schaffte, Klamotten, Zelt und Kocher am Rennrad zu verstauen.

