Zauberkünstler Max Schneider im Stadeltheater Lauingen: Magie und Illusion für Groß und Klein

Max Schneider ist am Sonntag, 28. September, für zwei Auftritte ins Lauinger Stadeltheater eingeladen. Um 15 Uhr findet eine einstündige Veranstaltung für Kinder und um 18 Uhr eine eineinhalbstündige Aufführung für Groß und Klein statt. Verblüffende Tricks voller Geschick und Magie erwarten die Zuschauenden. Der Sieger der Deutschen Meisterschaft in der Sparte „Mental-Magie“ sorgt für spannende Momente voller Staunen und Rätseln. Auf empathische Weise bezieht der Zauberkünstler sein Publikum mit ein – und lädt den ein oder anderen Gast auf die Bühne zum Mitmachen ein. Karten für die Nachmittagsvorstellung kosten zehn Euro und für die Abendvorstellung 18 Euro. Im Vorverkauf sind die Tikets bei SchreibwarenEismann (nur Barzahlung) erhältlich sowie online auf der Website des Stadeltheaters. (AZ)

