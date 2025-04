Unbekannter stiehlt Fahrrad in Dillingen

Am Dillinger Bahnhof wurde ein E-Bike gestohlen. Ein unbekannter Täter knackte nach Angaben der Polizei am Dienstagabend zwischen 19 Uhr und 21.30 Uhr das Schloss eines grauen Damenrades. Das Fahrrad war am nördlichen Fahrradabstellplatz an der Röhmstraße abgestellt. Die Dillinger Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls gegen Unbekannt ein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Damenrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis