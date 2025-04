Unbekannter beschädigt Auto in Dillingen

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte im Parkhaus in der Bahnhofstraße in Dillingen einen grauen VW. Die Tat ereignete sich am Mittwochmorgen zwischen 8.30 Uhr und 11.30 Uhr. Hierbei entstand nach Angaben der Polizei ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Dillinger Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt ein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden. (AZ)

