84-Jähriger fährt alkoholisiert Auto

Bei der Einsatzzentrale in Dillingen ist am Sonntag eine Trunkenheitsfahrt mitgeteilt worden. Laut Mitteilung eines unbeteiligten Zeugen war zuvor in der Taxisstraße ein augenscheinlich betrunkener Mann in seinen Pkw gestiegen und losgefahren. Eine Streife der Dillinger Polizei konnte den Fahrzeugführer kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift antreffen.

Hierbei konnte bei dem 84-Jährigen ein Atemalkoholwert von 0,8 Promille festgestellt werden. Er musste sich folglich einer Blutentnahme unterziehen lassen. Da er neben einem Alkoholwert von 0,8 Promille zudem eine unsichere Fahrweise an den Tag gelegt hatte, musste gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eröffnet und sein Führerschein beschlagnahmt werden. (AZ)