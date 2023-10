Diese zwei verstehen ihr Handwerk

Die Fahrzeuglackiererin Sarah Haselmeier und die Fleischerin Anita Meyer werden von der Handwerkskammer ausgezeichnet.

Orthopädieschuhmacherin Julia Ledermann und Steinmetz Michael Neumann freuen sich sehr über ihren Sieg bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk auf Kammerebene. Ledermann: „Das bedeutet mir sehr viel. So ein Erfolg ist etwas Besonderes und ich bin stolz darauf“, sagt Julia Ledermann. Und Michael Neumann fügt hinzu: „Es ist eine Bestätigung der eigenen Leistung, für die präzise Arbeit und die Mühe, die man sich Tag für Tag gibt. Es ist ein sehr schönes Gefühl.“

Erfolg für 48 Nachwuchstalente

Ob SHK-Anlagenmechaniker, Fotografin, Zweiradmechatroniker oder Konditorin – insgesamt 48 junge Handwerkerinnen und Handwerker ehrte die Handwerkskammer für Schwaben (HWK) am Donnerstagabend für ihren Erfolg. Darunter waren auch die Fahrzeuglackiererin Sarah Haselmeier aus Gundelfingen, die in Ziertheim arbeitet, sowie Fleischerin Anita Meyer, die in Bissingen arbeitet.

HWK-Präsident Hans-Peter Rauch zog Vergleiche zum Sport, wo Talent, Training und Ausdauer eine ebenso große Rolle spielten wie im Handwerk, und gratulierte dem erfolgreichen Handwerksnachwuchs: „Mit Ihren hervorragenden Ergebnissen während der Ausbildungszeit haben Sie Exzellenz bewiesen: Sie waren neugierig, sie waren geduldig, sie waren ausdauernd, sie waren kreativ! Und Sie sind in Ihren jeweiligen Handwerken damit ganz zurecht die Besten Ihres Jahrgangs hier in Schwaben.“ (AZ)