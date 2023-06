Die Ziertheimer Jungstörche entwickeln sich prächtig.

Ende April ist der Nachwuchs geschlüpft und ist groß geworden. Das Egautal bietet dabei eine gute Futterquelle.

Schon das vierte Jahr in Folge hat das Ziertheimer Storchenpaar erfolgreich gebrütet. Gut dreißig Tage dauert die Brutzeit von Meister Adebar. Bereits Ende April sind die Jungtiere geschlüpft. Das Nest befindet sich auf einem freistehenden Mast unmittelbar neben der Umgehungsstraße, der Staatsstraße 2032. Betriebsamkeit auf dem nahen Bauernhof und andauernder Lärm verursacht durch den starken Verkehr scheint die Storchenfamilie nicht zu stören. Es ist erstaunlich, dass trotz des anhaltenden kalten und regnerischen Wetters in den Monaten April und Mai die Nestlinge überlebt haben. Die Ziertheimer freut's!

Pro Tag ein Kilogramm Futter

Vor allem, weil heuer bedingt durch die nasse Witterung im Vorfrühling oftmals Storchenküken verendet sind. Besonders gefährdet sind hühnergroße Küken, die nicht mehr unter die schützenden Flügel der Eltern schlüpfen können. Dass der Ziertheimer Storchennachwuchs wieder überlebt hat, ist erfreulich. Jetzt sind die Elterntiere den ganzen Tag mit der Fütterung des Nachwuchses beschäftigt. Es ist zu beobachten, dass sich die Alttiere bei der Futtersuche den ganzen Tag abwechseln. Ein Altvogel verbleibt im Nest behütet und bewacht den Nachwuchs, während der andere auf Futtersuche ist. Bedenkt man, dass ein Jungstorch pro Tag bis zu einem Kilogramm Nahrung braucht, so gibt es für die Storcheneltern viel zu tun. Dabei können die Altvögel durchaus auch bis zu zwei Tage selbst fasten und ausschließlich die Jungen versorgen.

Bald beginnen die Flugübungen

Ein Brutpaar benötigt ein großes gutes Nahrungsgebiet im Umkreis des Nestes. Das Egautal mit viel Grünland, Gräben und Feuchtgebieten ist ein gute Futterquelle. Es ist zwar nicht sicher, aber der Beringung der Alttiere nach zu schließen, handelt es sich vermutlich wieder um das gleiche Storchenpaar, das im vergangenen Jahr hier erfolgreich gebrütet hat. In Ziertheim wird erzählt, dass Störche treu sind, dies soll aber nur hinsichtlich des alten Nistplatzes zutreffen. Jedes Jahr steuern sie wieder das Nest an, an dem sie im vergangenen Jahr erfolgreich gebrütet haben.

Ende Juli macht sich Unruhe im Nest breit, wenn die Jungtiere ihre Flugübungen starten. Die Jungstörche unternehmen immer weitere Ausflüge in die Umgebung des Nestes und werden schließlich bald verschwunden sein. Eltern und Jungtiere machen sich mehr und mehr unabhängig voneinander und werden selbstständig.

