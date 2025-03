Wertvolles Werkzeug gestohlen

Die Dillinger Polizei meldet zwei Diebstähle, die sich im Landkreis Dillingen ereignet haben. Der erste Fall ereignete sich in der Zeit von Samstag bis Montag in der Lindenstraße im Ziertheimer Gemeindeteil Dattenhausen. Werkzeuge wurden aus einer Scheune gestohlen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang und entwendete daraus diverse Werkzeuge im Gesamtwert von rund 800 Euro. Dabei verursachte der Täter einen Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Durch die Dillinger Polizei wird derzeit wegen des Verdachts eines Diebstahls im besonders schweren Fall gegen Unbekannt ermittelt.

Ein weiterer Fall ereignete sich in der Zeit von 24. bis 26. Februar in der Keltenstraße in Dillingen. Ein bislang unbekannter Täter entwendete eine Rüttelplatte. Die Rüttelplatte war zuvor von Mitarbeitern einer dort beauftragten Firma abgestellt worden. Der Beuteschaden wurde auf 3000 Euro beziffert. Durch die Polizeiinspektion Dillingen sind Ermittlungen wegen Diebstahls gegen Unbekannt aufgenommen worden. In beiden Fällen bittet die Polizei, dass sich Zeugen unter Telefon 09071/560) melden. (AZ)