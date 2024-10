Frau wird in Ziertheim von Hund gebissen

Eine 50-jährige Spaziergängerin erlitt am Sonntag in Ziertheim durch Hundebisse leichte Verletzungen. Gegen 17.15 Uhr war die Frau mit ihren beiden Hunden an der Egau spazieren. Die Hunde waren angeleint. Es kam dann zu einem Angriff anderer Hunde, mit denen eine 59-Jährige unangeleint unterwegs war.

Dillinger Polizei ermittelt

Die 50-Jährige erlitt leichte Bissverletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 59-Jährige. (AZ)