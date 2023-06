Ziertheim

06:10 Uhr

In Ziertheim gibt es jetzt einen "Radler-Stop" – auch für Gäste ohne Fahrrad

Plus Direkt am Haus von Alexander Schuster und Tatjana Bumberger können Radtouristen eine besondere Pause einlegen. Das geht auch ohne Drahtesel.

Eigentlich war es nur so dahergesagt. Aber aus einer Plauderei ist ein richtiges Projekt geworden. Eines, das schon nach kurzer Zeit von den Menschen aus nah und fern angenommen wird. "Es ist wirklich super", sagt Alexander Schuster und lächelt seine Partnerin Tatjana Bumberger an. Die beiden sitzen an diesem heißen Sommertag auf einer Bank im Schatten, haben ein kühles Getränk in der Hand und lächeln.

Vor wenigen Wochen hat das Paar aus Ziertheim einen "Radler-Stop" eröffnet – direkt bei ihnen vor dem Haus. Und der kleine Rastplatz, so erzählen sie, wird längst nicht nur von Radlern gerne genau an dieser Stelle angenommen. Es gebe sogar eine Dorf-WhatsApp-Gruppe, in der sich abgesprochen werde, wann man sich am "Radler-Stop" treffe. Denn Schuster und Bumberger haben nicht nur eine Bank im Schatten aufgestellt. Bei ihnen kann man auch Brotzeit machen. Aber von Anfang an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

