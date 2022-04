In Ziertheim und Wertingen kommt es zu Verkehrsunfällen

Es kommt zu Blechschäden von mehreren Tausend Euro.

Am Dienstag gegen 7.35 Uhr wollte ein 27-jähriger Pkw-Fahrer von der Hauptstraße in Ziertheim nach links in Richtung Dischingen abbiegen. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 30-jährige Pkw-Fahrerin, die auf der Staatsstraße 2032 fuhr und in Richtung Ziertheim abbiegen wollte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

Sonne stand tief

Zu einem weiteren Unfall kam es gegen 7.20 Uhr an der Einmündung der Kreisstraße 33 zur Bliensbacher Straße. Hier übersah eine 49-jährige Fahrerin eine vorfahrtsberechtigte 26-jährige Fahrerin aufgrund von tiefstehender Sonne. An den beiden Pkws entstand ein Sachschaden von 9000 Euro. (pol)

