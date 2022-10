Bundesverdienstkreuz für Zöschingens Altbürgermeister Norbert Schön

Plus Altbürgermeister Norbert Schöns Bundesverdienstkreuz überreichte Landrat Markus Müller im Beisein von Landtagsabgeordnetem Georg Winter und Zöschingens Bürgermeister.

24 Jahre lang war Norbert Schön Bürgermeister in Zöschingen. Darüber sagt er heute: "Im Endeffekt war es ein lange und schöne Zeit, aber manchmal auch anstrengend." Für seine Leistungen hat er nun das Bundesverdienstkreuz im Landratsamt in Dillingen verliehen bekommen.