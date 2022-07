Zöschingen

Mit der Liebe zum Fußball fing in Zöschingen alles an

Plus Der FC Zöschingen feiert seinen 100. Geburtstag und blickt zurück. Im Bachtal entstand die erste Skischule im Kreis.

Von Horst von Weitershausen

„Einen 100. Geburtstag zu feiern, ist schon etwas Besonderes“, sagte Schirmherr und Bürgermeister Tobias Steinwinter in seiner Laudatio auf den FC Zöschingen beim Festabend in der voll besetzten Gemeindehalle. Und wenn sich dann auch noch der erst seit zwei Tagen im Amt befindliche neue Landrat Markus Müller als Gratulant vor Ort einfinde, dann zeige dies, welchen Stellenwert er dem Vereinsleben in den Kommunen des Landkreises Dillingen beimesse.

