Zöschinger Feuerwehr erhält neues Fahrzeug zum 150. Geburtstag

Plus Mit einem breiten Programm und zahlreichen Gästen feiert die Freiwillige Feuerwehr Zöschingen von Freitag bis Sonntag ihre Gründung vor eineinhalb Jahrhunderten.

Groß gefeiert hat die Zöschinger Feuerwehr ihr 150-jähriges Bestehen. Etwa 300 Gäste folgten am Sonntag der Einladung. Unter ihnen befanden sich neben Ehrengästen aus der Bundes-, Landes- und Lokalpolitik viele Einwohner des Ortes und zahlreiche Kameradinnen und Kameraden anderer Freiwilliger Feuerwehren aus den Landkreisen Dillingen und Heidenheim. In ihren Grußworten gingen Bürgermeister Tobias Steinwinter, der Landtagsabgeordnete Georg Winter, Kreisbrandinspektor Jürgen Schön, der erste Kommandant der Zöschinger Wehr, David Saur, und die Vorsitzende des Feuerwehrvereines, Ramona Steinmeyer, auf die Bedeutung Freiwilliger Feuerwehren im Allgemeinen und die Geschichte der Zöschinger Wehr im Besonderen ein.

Die Feuerwehr Zöschingen wurde 1873 auf Anregung des königlichen Oberförsters Theodor Weber gegründet, damals schlossen sich 72 Männer zu einer Wehr zusammen. Der erste Kommandant war der Bauer Karl Hartmann. Einziges technisches Gerät damals: eine handbetriebene Wasserspritze. Fast 100 Jahre lang hatte die Zöschinger Wehr kein eigenes Dach über den Kopf. Erst 1970 – mit dem Bau des Rathauses – erhielt man ein festes Zuhause. Vorher mussten Spritze, Schläuche und auch alle anderen Gerätschaften behelfsmäßig untergebracht werden. Zum 100. Geburtstag spendierte der Gemeinderat 1973 seiner Wehr dann ein Tragkraftspritzenfahrzeug.